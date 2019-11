Pistocchi: "Il Milan di Pioli è riuscito a fare peggio di quello di Giampaolo"

Maurizio Pistocchi, con un post sul suo profilo Twitter, ha messo a confronto la media punti di Pioli con quella di Giampaolo: "Con il pareggio per 1:1 contro il Napoli-5 punti in 6 partite,media 0.83-il Milan di Pioli è riuscito nella non facile impresa di fare peggio di quello di Giampaolo-9 punti in 7 partite-media 1.28".

Con il pareggio per 1:1 contro il Napoli-5 punti in 6 partite,media 0.83-il Milan di Pioli è riuscito nella non facile impresa di fare peggio di quello di Giampaolo-9 punti in 7 partite-media 1.28. pic.twitter.com/wc0La3Upce — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) November 23, 2019