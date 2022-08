Pistocchi: "Se ci fosse trasparenza Rocchi dovrebbe spiegare il mancato rosso ad Hateboer su Leao e perché il VAR non intervenga. Scherzano col fuoco"

MilanNews.it

Il giornalista Maurizio Pistocchi si è così espresso su Twitter commentando la mancata espulsione di Hateboer per il brutto fallo su Leao in Atalanta-Milan di ieri: "Se ci fosse trasparenza il designatore Rocchi oggi dovrebbe spiegare a tutti come è possibile che il fallo di Hateboer su Leao sia da GIALLO e non da ROSSO per l’arbitro MARESCA. E come sia possibile che il Var VALERI NON INTERVENGA per correggerlo. Scherzano con fuoco".

