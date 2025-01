Playoff Champions: rischio alto di derby per il Milan, il City con Bayern o Real

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta sono una novità del nuovo format della Champions League. Le prime otto in classifica della fase campionato accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal nono al 24° posto daranno vita alla fase a eliminazione diretta con i playoff. Le squadre si affronteranno in gare d'andata e ritorno, con le vincenti che approderanno agli ottavi di finale. Il sorteggio si terrà venerdì 31 gennaio.

Lo scenario è davvero complicato per le formazioni italiane: è andata bene solo all'Atalanta, che troverà una tra Sporting e Bruges e poi agli ottavi potrebbe affrontar una tra Lilla e Aston Villa. Per Milan e Juventus possibile incrocio già ai playoff e poi, in caso di passaggio di turno, la concreta possibilità di un altro derby contro l'Inter. Non se la passano bene nemmeno le big: il City, che è riuscito a raggiungere gli spareggi grazie alla vittoria di stasera contro il Bruges, troverà sicuramente una tra Bayern Monaco e Real Madrid.

Lato argento del tabellone

Monaco o Brest contro PSG o Benfica, chi vince contro Liverpool o Barcellona

Sporting o Bruges contro Atalanta o Borussia Dortmund, chi vince contro Lilla o Aston Villa

Celtic o Manchester City contro Real Madrid o Bayern Monaco, chi vince contro Atletico Madrid o Bayer Leverkusen

Feyenoord o Juventus contro Milan o PSV, chi vince contro Arsenal o Inter

Lato blu del tabellone

Brest o Monaco contro Benfica o PSG, chi vince contro Barcellona o Liverpool

Bruges o Sporting contro Borussia Dortmund o Atalanta, chi vince contro Aston Villa o Lilla

Manchester City o Celtic contro Bayern Monaco o Real Madrid, chi vince contro Bayer Leverkusen o Atletico Madrid

Juventus o Feyenoord contro PSV o Milan, chi vince contro Inter o Arsenal

Come funziona il sorteggio?



Il torneo avrà, da questo punto in poi, un tabellone in stile tennistico. Le squadre che hanno terminato la fase campionato tra il 9° e il 16° posto saranno teste di serie del primo sorteggio della fase a eliminazione diretta e affronteranno una squadra classificata dal 17° al 24° posto. La squadra testa di serie, in linea di principio, giocherà il ritorno in casa. I potenziali avversari sono inoltre predefiniti dagli accoppiamenti delle posizioni finali nella fase campionato. Ad esempio, le squadre classificate al nono e al decimo posto affronteranno le squadre che si sono classificate al 23° o 24° posto; le squadre classificate all'11° o al 12° posto saranno sorteggiate contro le squadre classificate al 21° o al 22° posto e così via.

Per il sorteggio vengono preparate otto urne. Le palline contenenti i nomi delle teste di serie e non teste di serie vengono inserite a coppie nelle corrispondenti urne, contrassegnate con la posizione in classifica nella fase campionato.

Il sorteggio inizia con le squadre non teste di serie, assegnando a ciascuna squadra di una coppia una posizione predeterminata sul tabellone. Si inizia con le squadre classificate al 23/24° posto e si conclude con quelle al 17/18° posto.

Dopo aver estratto una pallina dall'urna delle squadre classificate al 23° e 24° posto, la pallina viene aperta per mostrare la squadra. La prima estratta viene collocata nel posto riservato sul lato argento del tabellone. L'altra squadra della coppia viene quindi estratta, mostrata e collocata nel posto corrispondente sul lato blu del girone. La procedura viene quindi ripetuta con le altre non teste di serie.

Una volta sorteggiati e assegnati a una posizione tutti gli accoppiamenti delle squadre non teste di serie, il sorteggio prosegue con le teste di serie, iniziando dall'accoppiamento 15/16. La procedura è identica a quella descritta sopra per le non teste di serie: la prima squadra estratta dalla relativa urna viene assegnata al posto riservato sul lato argento del tabellone e la seconda squadra sul lato blu. La procedura si ripete per i restanti accoppiamenti, terminando con le squadre classificate al 9°/10° posto per completare il tabellone degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.