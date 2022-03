Playoff Mondiali, Conte: "Siamo l'Italia e sappiamo benissimo cosa fare"

MilanNews.it

Antonio Conte, tecnico del Tottenham ed ex ct della Nazionale, si è così espresso ai canali della FIGC sui playoff Mondiali: “Sicuramente non siamo stati fortunati, sia nel girone che nel sorteggio. Però siamo l’Italia e sappiamo benissimo cosa fare, siamo noi i Campioni d’Europa, non dimentichiamolo. Certo, non sarà semplice, perché le due squadre più forti tra quelle finite ai play off sono proprio Italia e Portogallo, però ritengo che abbiamo le carte in regola per andare ai Mondiali. Dobbiamo andare ai Mondiali".