Playoff Serie B conclusi: ecco l'ultima squadra promossa in Serie A

La Cremonese è la terza squadra promossa in Serie A! I grigiorossi allenati dall'ex rossonero Giovannino Stroppa hanno vinto la finale di ritorno dei Playoff di Serie B, battendo lo Spezia a domicilio per 3-2. Serviva necessariamente una vittoria alla squadra lombarda dopo lo 0-0 dell'andata e con i liguri che avevano il vantaggio del doppio risultato grazie al miglior piazzamento in classifica. Una vera e propria impresa per la Cremonese, contro una squadra che aveva conteso al Pisa il secondo slot promozione per tutto il campionato.

L'andamento della gara è stato incredibile con la Cremonese che non è stata intimorita dallo stadio Picco di La Spezia e al 79° ha trovato il terzo gol della partita: gol di De Luca che aveva aperto le danze nel primo tempo, in mezzo il gol dell'eterno Franco Vazquez. Quando tutto sembrava in cassaforte, a dieci dalla fine, lo Spezia prova clamorosamente a riaprire tutto: Pio Esposito accorcia e dopo neanche un minuto segna anche Vignali. Gli ultimi dieci minuti (incluso il recupero) sono tesissimi con l'espulsione anche dello stesso Vignali e dell'ex milanista Nasti, attaccante della Cremonese. Il muro grigiorosso regge e la Cremonese torna in Serie A due anni dopo la retrocessione.