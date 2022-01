Plizzari: "L'esordio col Milan? Non me ne rendevo conto, ma ho un bel ricordo"

Intervistato sul canale YouTube del Milan, Alessandro Plizzari ha parlato così dell'esordio in maglia rossonera: "Ero talmente piccolo che ero incosciente, non me ne rendevo conto. Quell'incoscienza lì mi ha fatto vivere quei momenti con gioia e felicità, e non mi rendevo conto che fosse importante. Ho un bel ricordo e continuo a viverlo guardando qualche foto di quando mi allenava Brocchi".