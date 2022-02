Plizzari: "Milan e Lecce sono dure rose che puntano al titolo, la mentalità è la stessa"

Alessandro Plizzari, portiere del Lecce in prestito dal Milan, si è così espresso durante la sua conferenza stampa dd presentazione: “Venire qui è stata una decisione facile da prendere, arrivo in una squadra importante. Conosco bene Gabriel e Bleve, mi hanno accolto bene. Ho avuto feedback positivi da tutti quelli che ho sentito che hanno giocato qua. Il numero 22? L’ho scelto anche perché compio 22 anni tra poco. Vengo qui con lo spirito di un ragazzo giovane che ha voglia di dimostrare il proprio valore, ho voglia di riprendermi un po’. Milan e Lecce sono dure rose che puntano al titolo e non hanno limiti, la mentalità è la stessa. Le mie qualità, sono un ragazzo che ama il lavoro e la dedizione. Amo il calcio e voglio mettermi in gioco. Sono un ragazzo serio nel lavoro che gioca a calcio con passione. Qui è molto simile al Milan, ho trovato gente che lavora per ottenere risultati partita dopo partita. In carriera ho iniziato sin da subito a giocare nel ruolo di portiere, da piccolino non mi piaceva correre (ride n.d.r.), non ho mai giocato in altri ruoli. ”