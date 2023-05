Pobega a Milan TV: "Dobbiamo finire al meglio la stagione, oggi serve attenzione"

MilanNews.it

Tommaso Pobega ha rilasciato un'intervista a Milan TV nel prepartita di Milan-Sampdoria. Di seguito le dichiarazioni:

Sul percorso in Champions

"Sicuramente è stata un'emozione forte, una bella patosta ma dal giorno dopo abbiamo cercato di rimetterci in campo per gli allenamenti e cercato di preparare al meglio questa partita e finire al meglio il campionato. L'obiettivo adesso è affrontare la sfida di oggi con la massima attenzione e lucidità per poi preparare la gara contro la Juventus e poi quella con il Verona".

Sulla Sampdoria

"Secondo me lo faranno come hanno fatto nelle ultime partite, mettendo in campo ciò che riescono a fare meglio. Devono cercare di alzare il livello e puntare alla vittoria"..