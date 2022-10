Pobega a Tuttosport: "Col Toro partita speciale, Juric persona diretta. Voglio vincere anche io lo Scudetto"

MilanNews.it

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, è stato intervistato da Tuttosport in vista della sfida con il Torino di domenica sera. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Juric è una persona diretta, vera. Non gli piace sviare, se deve dirti una cosa, te la dice in faccia. Per me domenica sarà una partita speciale, nella quale tengo a fare bene. L’anno scorso è stata personalmente una bella stagione, ho costruito buoni rapporti e bei legami con diversi giocatori, alcuni uomini dello staff e della società. Troveremo un Toro che avrà voglia di vincere, di mostrare che tutto il lavoro che fanno in allenamento porta a un risultato".

Il presente per Tommy si chiama però Milan: "Ho voglia di vincere anche io lo scudetto dopo che i miei compagni ci sono riusciti la scorsa stagione. Faremo del nostro meglio per conquistare la seconda stella".

L'intervista completa sarà disponibile domani, 28 ottobre, su Tuttosport.