Pobega: "Non mi aspettavo l'esordio in nazionale. Mancini mi ha chiesto di aiutare in costruzione e pressare alto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Pobega, debuttante in azzurro, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio dell'Italia con la Germania: "Non me lo aspettavo, ma ci speravo tanto. E' stato bellissimo. Questi giorni li abbiamo vissuti lavorando per preparare questa difficile partita cercando di voltare subito pagina. Cosa mi chiede Mancini? Aiutare in costruzione, palleggiando con l'altro play, o pressare alto per recuperare il pallone. La maglia azzurra è un sogno, spero di fare ancora tante altre presenze".