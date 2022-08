Pobega: "Se ascolterò le indicazioni di Pioli crescerò ancora, ho solo da imparare"

MilanNews.it

Tommaso Pobega ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV subito dopo aver firmato il proprio rinnovo fino al 2027. Il centrocampista rossonero ha parlato anche del rapporto con Stefano Pioli: "Prima di andare in prestito al Torino, avevo parlato con Pioli. Mi ha confidato che secondo lui era la scelta giusta, sarei andato in un ambiente in cui sarei potuto crescere. Il mister ci teneva a dirmi di lavorare per tornare poi qui al Milan. Sono sicuro che se lo ascolterò e seguirò le sue indicazioni crescerò ancora tanto perché ha già dimostrato di essere un ottimo allenatore. Ho solo da imparare".