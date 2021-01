Pobega: “Spero abbia fatto piacere a Milanello il gol che ho segnato a Napoli”

Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia in prestito dal Milan, ha parlato così della sua recente prestazione contro il Napoli, battuto proprio grazie ad una sua rete: “Spero abbia fatto piacere a Milanello il gol che ho segnato a Napoli, ma sono concentrato sullo Spezia. Ho amicizia con molti ragazzi: ogni tanto ci sentiamo, con Gabbia ma non solo. In un futuro sarebbe bello tornare ad essere compagni. Penso però che adesso io debba migliorare per essere sempre pronto per giocare anche per il Milan”, ha detto il calciatore a Radio Sportiva.