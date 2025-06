Pochettino parla ancora dopo la brutta risposta a Pulisic

Gli Stati Uniti partono nel modo giusto nella CONCACAF Gold Cup: 5-0 rifilato a Trinidad e Tobago dopo una mano pesante messa sul turnover, data l'esigenza di molti big di partecipare al Mondiale per Club o semplicemente di rifiatare.

Il commissario tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, dopo la partita ha sottolineato che fosse importante vincere in questo modo, per mettere a freno la negatività che stava regnando attorno alla squadra. Negatività culminata con lo scontro aperto con l'attaccante del Milan Christian Pulisic, sul quale, dopo le lamentele del giocatore, aveva detto che: "Non sono i giocatori a decidere la formazione".

Queste le sue parole: "Era davvero importante ora iniziare la competizione con buone sensazioni. Credo sia importante per i giocatori, per i ragazzi", ha detto Pochettino. "Non abbiamo ancora fatto nulla, ma sì, vogliamo sentire la vittoria ed essere più positivi nei prossimi giorni".

Poi ha aggiunto: "Anche la partita di oggi è stata difficile, soprattutto a causa degli eventi negativi delle ultime settimane. Alcuni risultati non positivi generano sempre un po' di rumore, giusto? È importante che i giocatori abbiano questa fiducia".

Un avviso poi a chi ha voluto assentarsi: "Vogliamo vincere, ma allo stesso tempo vogliamo aiutare i giocatori a dare il massimo e bussare alla porta per dire: 'Possiamo dare il massimo per la nazionale e possiamo essere coinvolti nella prossima Coppa del Mondo", ha detto il CT argentino. Come a dire: chi è qua con me, potrebbe anche convincermi a chiamarlo al prossimo Mondiale.