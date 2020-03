Pochi fondi per la rifondazione, Rangnick si allontana dal Milan

Frenata sul fronte Rangnick. Secondo i media tedeschi, l’ex tecnico del Lipsia sarebbe pronto a recedere dai contratti preparati a dicembre col Milan. Il problema - come sottolinea La Gazzetta dello Sport - non starebbe nel suo stipendio, ma nei mezzi economici (pochi per i suoi piani) messi a disposizione per la rifondazione. Stando a quanto riferito dal club rossonero, almeno a livello contrattuale, non ci sarebbero rapporti con Rangnick, col quale ci sarebbero stati solo contatti.