Polemiche arbitrali? Casarin: "Grande casino in area di rigore. Serve attenzione sui contatti"

L'ex arbitro Paolo Casarin ha parlato a Radio Rai delle polemiche arbitrali dell'ultimo weekend: "A parte Mourinho e le sue parole dobbiamo vedere cosa accade nel gioco. Non vorrei che si fischiasse meno in mezzo al campo ma che si creasse un casino in area di rigore. Il calcio deve ritrovare verità e stabilità, si cade per nulla. Gli arbitri devono essere più attenti sui contatti".