Polemiche in Napoli-Inter: verso lo stop l'arbitro Mariani e l'assistente Bindoni

E' stato uno show per il pubblico neutrale quello tra Napoli e Inter, terminato poi con la vittoria dei partenopei per 3-1 ai danni dei ragazzi di Chivu. Non sono mancate le polemiche, soprattutto per quanto concerne l'episodio sul rigore di Mkhitaryan su Di Lorenzo. Come riporta anche la Gazzetta dello sport, L’arbitro Mariani insieme all’assistente Bindoni sono stati complici di un errore di valutazione.

Un errore suggerire un calcio di rigore che è stato un abbaglio da parte del primo assistente e conseguentemente l’assegnazione del penalty da parte del direttore di gara, quasi al buio e dopo 8 secondi di gioco per il contatto fra Mkhitaryan e Di Lorenzo. Nel frattempo in questo prossimo turno di campionato potrebbero esserci Abisso e Marinelli, protagonisti lo scorso turno di Milan-Fiorentina (Parisi-Gimenez), episodio in cui l’arbitro non vede un contatto del braccio largo del viola sul viso del milanista.