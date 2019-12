Polveri bagnate per il Milan: i rossoneri al quintultimo posto per gol segnati

L'attacco del Milan fatica a segnare e non è più una novità, ormai. Da quando è arrivato Pioli, la squadra rossonera crea molte più occasioni da gol, ma fatica a concretizzarle. Il dato sui gol segnati, infatti, resta allarmante: il Diavolo ha realizzato 16 gol in altrettante partite di campionato (6 in 7 partite con Giampaolo e 10 in 9 partite con Pioli), classificandosi al quintultimo posto per gol fatti. Peggio dei rossoneri hanno fatto solamente Brescia e Sampdoria (14 gol), Udinese (11 gol) e SPAL (10 gol).