Polverosi: “Sacchi all’inizio vinse meno di Sarri, ma gli comprarono top player”

"Mi domando quanto la società Juventus consideri Sarri. Quando Sacchi è andato al Milan aveva vinto molto meno di Sarri ma gli furono presi giocatori per il suo tipo di calcio, come gli olandesi e Donadoni, Ancelotti. A Sarri è stato detto: 'Inventati Pjanic alla Jorginho', cosa impossibile visto che sono giocatori diversi". Così si è espresso Alberto Polverosi in un'intervista a TMW.