Polverosi: "Situazione Pioli-Rangnick paradosso tipico del calcio italiano"

Il giornalista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi è intervenuto a Radio Sportiva e ha parlato così di Stefano Pioli: "Un paradosso tipico del calcio italiano. Si fa tutto troppo in fretta, in un secondo. Se la trattativa con Rangnick dovesse iniziare oggi andrebbe a buon fine? Chi ha scelto il nuovo tecnico/manager quantomeno ora sta riflettendo. Non ci sono perplessità sull’uomo, ma sull’eventuale cacciata di Pioli".

Sui rimpianti: “La prima parte non è stata convincente, con Giampaolo il Milan ha pensato di fare un salto in un calcio che forse non era adatto al tipo di organico. Non so cosa sia successo nello spogliatoio rossonero, ma Pioli durante il lockdown non era proprio sicuro della tenuta fisica dei suoi. Ora si è ritrovato per le mani una squadra vera. Forse prima sono mancati i vari Rebic, Kessie e una crescita evidente”.