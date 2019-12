Porrà: "Altafini sarebbe potuto diventare il più grande centravanti di tutti i tempi"

Nel corso del suo intervento su Sky Sport 24, Giorgio Porrà ha parlato così di José Altafini, storico attaccante rossonero e della nazionale brasiliana: “Sono molto legato ad Altafini, non solo perché per lunghi anni abbiamo lavorato insieme, ma anche è un personaggio assolutamente incredibile. Se fosse stato un po’ più duro, un po’ più ambizioso, sarebbe forse diventato il più grande centravanti di tutti i tempi. Altafini era un meraviglioso goleador, faceva gol in tutti i modi ed era un uomo che ha elevato ad arte la sua generosità, a volte confinante con la dissipatezza: nel suo podio c’erano passioni e sentimenti che se la litigavano col calcio, e spesso non vinceva il pallone”.