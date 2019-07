Porrini: "Higuain grandissimo giocatore, non lo giudico per la scorsa annata tribolata"

Sergio Porrini, intervenuto a Radio Sportiva, ha detto la sua su Gonzalo Higuain, lo scorso anno al Milan, rientrato alla Juventus dopo il prestito al Chelsea: "Higuain è un grandissimo giocatore e non lo giudico per la scorsa annata tribolata, ma la Juventus davanti ha tanti giocatori fortissimi. Poi, per il ruolo che ha, non mette nelle condizioni migliori Cristiano per potersi esprimere".