Porte chiuse fino a fine campionato. E non si escludono gare in campo neutro

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica fa il punto sulla ripartenza del campionato. L'obiettivo della Lega di Serie A è quello di far giocare ogni squadra in casa nel proprio stadio, a porte chiuse. Se però ci saranno ancora zone rosse, come nel caso della Lombardia, allora i club interessati dovranno giocare in campo neutro, ma alcune società fanno leva sulle difficoltà organizzative per sospendere definitivamente le attività.