Portogallo, esordio in nazionale maggiore per Leao: un tempo, un assist e due legni colpiti

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha esordito oggi in nazionale maggiore nel 3-0 del Portogallo sul Qatar in amichevole. Il numero 17, subentrato ad inizio secondo tempo al posto di Cristiano Ronaldo, si è messo in mostra con un bel secondo tempo in cui serve un assist, scheggia un palo e prende anche una traversa, senza trovare la rete.