Portogallo, i numeri di Dalot nell'Europeo Under 21

Diogo Dalot, campione d'Europa Under 17 con il Portogallo, ha raggiunto la finale dell’Europeo Under 21, unico trofeo non ancora conquistato dalla nazionale portoghese a livello continentale. Il terzino è stato un elemento importante nella marcia della nazionale portoghese verso la finale del Campionato Europeo Under 21. Il giocatore del Milan ha giocato in tutte e cinque le partite della fase finale della competizione, riuscendo ad ottenere 29 recuperi di palla, 28 intercettazioni, 9 contrasti vinti e ha effettuato 15 cross (il giocatore ad aver effettuato più cross per la squadra portoghese).