Portogallo, Leao non risponderà alla convocazione per Messico e USA. Al suo posto Paulinho

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Rafael Leao ha saltato il match di sabato del Milan contro il Torino a causa di un problema all'adduttore. Gli esami hanno per fortuna escluso lesioni, ma il giocatore non potrà rispondere alla convocazione del Portogallo. La conferma è arrivata poco fa dalla federazione portoghese che ha annunciato che l'attaccante rossonero, così come Rodrigo Mora del Porto, è stato sconvocato e non prenderà quindi parte alle prossime due partite amichevoli contro Messico e Stati Uniti (28 e 31 marzo). Al loro posto il ct Roberto Martínez ha chiamato Paulinho del Toluca.

Questa la lista dei convocati del Portogallo: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves e Francisco Trincão (Sporting CP), Diogo Dalot e Bruno Fernandes (Manchester United), Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos (Paris SG), Tomas Araújo e António Silva (SL Benfica), Renato Veiga (Villarreal), João Cancelo (Barcellona), Matheus Nunes (Manchester City), Samuel Costa (Maiorca), Rúben Neves (Al-Hilal), Mateus Fernandes (West Ham), Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Conceição (Juventus), João Félix (Al Nassr) e Paulinho (Toluca).