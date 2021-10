Portogallo, per Leao si tratta della prima convocazione in nazionale maggiore

Rafael Leao è stato convocato da Fernando Santos per i prossimi impegni del Portogallo, da disputare il 9 ottobre 2021 contro il Qatar in amichevole e il 12 ottobre 2021 contro il Lussemburgo per le Qualificazioni Mondiale 2022. Per il 17 rossonero si tratta, dunque, della prima convocazione assoluta in nazionale maggiore, a conferma delle grandissime prestazione che il calciatore classe 1999 sta fornendo alla corte di Pioli.