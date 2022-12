Portogallo, quando Leao è in campo i numeri sono migliori

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport ha riportato alcuni dati statistici che dimostrano come Leao migliori la qualità del gioco del Portogallo quando è in campo, se si considerano le prime due sfide del Mondiale vinte dai lusitani contro Ghana e Uruguay. Leao ha giocato appena 55 minuti in Qatar, a fronte dei 151 in cui è rimasto seduto in panchina. Quando è stato in campo, il Portogallo ha segnato 3 gol e ne ha incassato 1, andando al tiro 5 volte. Senza Leao, la formazione di Santos ha messo a segno 2 gol e ne ha subito uno, tirando 4 volte in porta. La media è interessante: con Leao un gol ogni 18 minuti, senza uno ogni 75. Con Leao un tiro ogni 11 minuti, senza uno ogni 38.