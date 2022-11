Portogallo, Ronaldo: "Ci sono buone sensazioni, abbiamo un potenziale"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro in Qatar, soffermandosi sulle potenzialità del suo Portogallo al Mondiale: "Credo che abbiamo un potenziale. Per vincere...vedremo, ma abbiamo buone sensazioni. Dobbiamo però pensare con calma alla prima partita, che secondo me è la più difficile. Vogliamo partire con il piede giusto, per prendere fiducia. Questa generazione è forte e ha un enorme potenziale, è una squadra giovane. Sappiamo che le richieste sono molto alte".