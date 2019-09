Il Portogallo Under 21 è stato impegnato questa sera alle 19 in casa della Bielorussia, nella gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei. Rafael Leão, attacante rossonero ha giocato per 80 minuti ed ha realizzato un gol. La partita è terminata 2-0 a favore dei Portoghesi.