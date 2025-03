"Potrebbero arrivare otto allenatori diversi e non cambierebbe nulla": Pastore chiaro sul Milan

vedi letture

Ospite abituale di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato da vicino il momento del Milan con uno sguardo anche verso la possibile rivoluzione, anche e soprattutto a livello dirigenziale, che potrebbe avvenire nel corso dell'estate. Così esordisce Pastore: "Terrei la rosa attuale, perchè attualmente è ingiudicabile. Il Milan ha una rosa di tutto rispetto: io non posso credere che Maignan sia questo portiere qui, Fofana sia questo, Pulisic sia questo qui. Hanno dimostrato che sono giocatori molto migliori. Potrebbero arrivare otto allenatori diversi e non cambierebbe nulla, la situazione è come il Manchester United: è un grande buco nero che deprime, abbatte e penalizza tutti quelli che in questo momento ci si avvicinano".

Poi la conclusione sul candidato per il ruolo da Ds: "Chi arriverà tra Tare o Paratici, avrà chiesto precisissime rassicurazioni e che il loro ruolo, come quello degli altri, deve essere definito. Se arriva un dirigente tecnico, Tare aveva un grande ombrello che era un presidente accentratore: lui riferiva solo a Lotito. Qui bisognerebbe vedere. Il problema non sono tanto i giocatori che vengono comprati ma è la gestione dello spogliatoio e dell’ambiente".

TARE O PARATICI

Igli Tare o Fabio Paratici: questo è il dilemma del Milan. La proprietà rossonera ha deciso di inserire in dirigenza una figura importante come quella del direttore sportivo, che tanto è mancata nel corso della stagione. I due nomi menzionati sono quelli sui quali la proprietà rossonera starebbe ragionando in questi giorni dopo averli incontrati in quel di Londra.

Nella corsa al ruolo di direttore sportivo del Milan Igli Tare sembrerebbe essere leggermente in vantaggio rispetto a Fabio Paratici, ma fino a quando non verrà presa una decisione definitiva potrebbe succedere di tutto. Ma quando effettivamente si scoprirà chi sarà il nuovo ds del Milan? Il Corriere dello Sport di questa mattina scrive che entro la fine di questa settimana verrà presa la decisione definitiva, con il Diavolo che potrà così cominciare finalmente a programmare la prossima stagione, evitando così di commettere gli stessi errori di 12 mesi prima.