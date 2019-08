Pradè: “De Paul non arriverà a Firenze, non c’è possibilità”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è presente in sala stampa al fianco di Dalbertper presentare il terzino sinistro brasiliano rilevato in prestito secco dall'Inter nello scambio con Biraghi. Il dirigente viola ha risposto ad una domanda riguardante De Paul, fantasista dell’Udinese accostato nelle ultime ore anche al Milan: "Non arriva, vi levo subito il dubbio. Non è viva nonostante il rapporto ottimo con Pozzo. Non c'è la possibilità di prenderlo".