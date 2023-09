Prandelli: "Mancato molto Pulisic: in generale venuti meno gli sbocchi sulle fasce"

Cesare Prandelli, allenatore ed ex CT della nazionale italiana, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del derby perso nettamente dal Milan contro l'Inter con il risultato di 5-1. Questo il suo giudizio su cosa non ha funzionato nel gioco dei rossoneri: "Mancato Pulisic? Rispetto alle prime partite, molto. E più in generale sono venuti meno tutti gli sbocchi sulle fasce: gli esterni sono rimasti larghi, ma uno contro uno si sono trovati sempre raddoppiati. E anche il cercare di portare gli esterni bassi in mezzo al campo non ha funzionato granché"