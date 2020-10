Prandelli: "Milan in un momento di grande convinzione e sicurezza"

Cesare Prandelli, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha commentato il successo del Milan sull'Inter: "Il derby di Milano ha detto che il Milan è in un momento di grande convinzione, Ibra e Lukaku sono due riferimenti straordinari ma il primo è riuscito sia a far giocare che a realizzare. Il Milan è in un momento di sicurezza. Leao? Il ruolo è quello: un esterno che non vada troppo in mezzo. All’occorrenza può fare la punta centrale gli ultimi venti minuti, si è convinto".