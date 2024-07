Prandelli: "Morata grande intuizione del Milan. Ora andrei su Samardzic"

vedi letture

Cesare Prandelli, ex allenatore ed ex ct dell'Italia, ha parlato così del mercato del Milan alla Gazzetta dello Sport: "Morata è stata una grande intuizione da parte della dirigenza rossonera. Alvaro ha dimostrato anche all’Europeo da capitano della Spagna di essere un leader, un trascinatore e un vincente, un po’ come è stato in tutta la sua carriera. Credo che sia davvero un elemento positivo nel gruppo e un attaccante così puoi anche perdonarlo se non segna venticinque gol in una stagione. Sicuramente l’arrivo dello spagnolo, che è un giocatore di spessore internazionale e con esperienza ai massimi livelli, rafforza il Milan e avvicina i rossoneri all’Inter.

La squadra di Inzaghi, però, è ancora molto avanti rispetto al Milan e anche alle altre rivali. Seppur io sia un estimatore di Paulo Fonseca e delle sue idee, i nerazzurri partono con lo stesso allenatore e con un giocattolo rodato e anche già rinforzato, per questo li considero ancora in pole position. Il Milan, per compiere un altro passo in avanti, dopo Morata deve aggiungere qualità a centrocampo. Darei la precedenza a un giocatore creativo come Samardzic dell’Udinese piuttosto che a Fofana, un mediano con caratteristiche molto più difensive".