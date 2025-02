Precedenti Milan-Roma in Coppa Italia: se i giallorossi vincono a San Siro...alzano la coppa

vedi letture

Dopo il derby di domenica, il Milan di Sergio Conceicao è pronto a tornare in campo contro la Roma per i quarti di finale di Coppa Italia. Gara che si giocherà a San Siro con inizio alle ore 21: chi passa in semifinale affronterà la vincente del match fra Inter e Lazio.

I precedenti a San Siro fra le due squadre in Coppa Italia sono 8, con il bilancio in perfetto equilibrio: 2 vittorie a testa e 4 pareggi.

La prima sfida si giocò nel 1980, nei quarti di finale: la Roma vinse con un netto 4 a 0 e a fine manifestazione alzò la Coppa Italia, superando ai rigori il Torino.

Roma che vinse anche nei quarti di finale della competizione 1983-1984. Dopo l’1-1 dell’Olimpico all’andata, a San Siro i giallorossi volarono in semifinale dopo aver espugnato Milano per 2 a 1 ai tempi supplementari. Decisiva la doppietta di Cerezo, che rese inutile il momentaneo pareggio di Carotti. Anche in questa edizione, a trionfare fu la Roma che in finale ebbe la meglio sul Verona.

Le due vittorie del Milan si registrarono nel 1993 e 2004. Nella prima sfida, il successo del Milan fu inutile perché il goal di Eranio non bastò per avere la meglio dei giallorossi, forti del successo all’andata per 2 a 0. Nel finale Papin si fece respingere il rigore da Cervone e il Milan salutò la competizione in semifinale, mentre la Roma si arrese in finale al Torino (3-0 granata all’andata, 5-2 giallorosso all’Olimpico). Nella stagione 2003/2004 i rossoneri vinsero ai quarti di finale per 2 a 1 sia all’andata che al ritorno, ma il cammino dei ragazzi di Ancelotti si interruppe in semifinale contro la Lazio.

Nella stagione 2002-2003, il Milan dopo aver dilagato all’Olimpico per 4 a 1 nella finale d’andata, a San Siro pareggiò 2 a 2 e alzò al cielo la Coppa Italia. Il primo pareggio risale all’uno a uno della quinta giornata del primo turno della stagione 1983-1984 e le due squadre si ritrovarono di fronte anche nei quarti di finale. Nell semifinale del 1991 a San Siro finì senza reti, mentre al ritorno la Roma superò i rossoneri grazie all’autogol di Marco Van Basten. Anche in questa occasione la Roma a fine anno alzò al cielo il trofeo superando la Sampdoria in finale. L’ultima sfida risale alla semifinale d’andata della stagione 2006-2007: a San Siro il Milan andò sul doppio vantaggio con le reti di Oliveira e Inzaghi, ma i giallorossi rimontarono con Perrotta e Pizarro, prima di vincere 3 a 1 al ritorno all’Olimpico. Anche in questo caso, a fine anno, la Roma alzò la Coppa Italia superando in finale l’Inter (clamoroso il KO dei nerazzurri all’andata per 6 a 2).

Praticamente nelle sette edizioni di Coppa Italia dove si sono affrontate Milan e Roma, a parte il successo dei rossoneri nella finalissima del 2003, i giallorossi hanno poi alzato la Coppa in ben quattro occasioni.

di Valentino Cesarini