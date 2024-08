Preliminari Champions: Ferencvaros out, brivido per lo Sparta Praga. Dynamo Kiev in scioltezza. Milan in seconda fascia

Tra le 19.00 e le 20.45 di oggi sono andati in scena le gare di ritorno per i preliminari di Champions League, precisamente il terzo turno. Abbiamo già svelato la rivelazione Slovan contro l'APOEL, confermato il Bodo Glimt e Salisburgo a tanto così dalla beffa finale contro il Twente. Mentre il fracasso della serata viene dall'eliminazione del Fenerbahce di José Mourinho contro il Lille per un gol subito in superiorità numerica nel finale.

Ma passiamo alle restanti gare. Ha la meglio il Malmo contro il PAOK Salonicco in un doppio incrocio da cardiopalma per la sequela di gol realizzati e il passaggio del turno spesso in discussione. Nemmeno i turchi del Ferencvaros, come il Fener, trovano gioia questa sera nell'1-1 siglato contro il Midtiylland: decide la gara d'andata e il risultato totale di 3-1.

Goleada del Qarabag che non ha mai smesso di attaccare il Ludogorets dall'inizio alla fine, cacciando via con un 7-2 i bulgari dalla Champions. Brivido per lo Sparta Praga, ma alla fine i rumeni dell'FCSB non riescono ad acciuffare il pari complessivo, tenendo conto del primo incrocio in casa degli azeri.

In scioltezza, seppur di misura, lo Slavia Praga sull'Union Saint Gilloise, serra i ranghi la vittoria senza storia della Dynamo Kiev sui Rangers per confermare il risultato positivo dell'andata.

Tutti i risultati di oggi

APOEL-Slovan 0-0

Bodo Glimt-Jagiellonia 4-1

Twente-Salisburgo 3-3

Fenerbahce-Lille 1-1

PAOK-Malmo 3-4

Ferencvaros-Midtiylland 1-1

Ludogorets-Qarabag 2-7

FCSB-Sparta Praga 2-3

USG-Slavia Praga 0-1

Rangers-Dynamo Kiev 0-2

Alla luce di questi risultati il Milan finisce in seconda fascia.