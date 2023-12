Premier, altro tonfo del Newcastle: perde 1-3 in casa col Nottingham

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Il Nottingham Forest ha ottenuto la prima vittoria dopo quasi due mesi in Premier League imponendosi 3-1 sul campo del Newcastle grazie a una tripletta del neozelandese Chris Wood, ex attaccante dei Magpies. Per la squadra di Eddie Howe è la seconda sconfitta consecutiva e la quarta nelle ultime cinque partite, che l'hanno fatta scivolare al settimo posto in classifica. Il Newcastle è andato in vantaggio con un rigore di Alexander Isak al 23' ma il Forest ha ribaltato la situazione con Wood, in gol al 46' e poi nella ripresa all' 8' e al 15'.

Quella odierna è la prima vittoria per il nuovo allenatore, Nuno Espirito Santo, arrivato sulla panchina la scorsa settimana ma che aveva esordito con una sconfitta. (ANSA).