MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una gara complicata per il Chelsea, avversario del Milan in Champions League, a Stamford Bridge contro il Leicester. Match che si mette in salita dopo l'espulsione di Gallagher, ma i blues trovano il vantaggio grazie a Sterling, che sigla la sua prima doppietta dopo 15 minuti. Per il Leicester in gol Barnes.