Premier League, 42 casi di Coronavirus tra giocatori e staff in una settimana: è record

Nell'ultima settimana, quella che è andata dal 6 al 12 dicembre, ben quarantadue tra giocatori e membri degli staff in Premier League sono risultati positivi al Covid-19. Questo è il numero più alto mai registrato in 7 giorni nel campionato inglese, col precedente record negativo che risaliva a gennaio (40 casi). Brighton, Tottenham, Leicester, Manchester United, Aston Villa e Norwich hanno tutti casi confermati di Coronavirus, con la partita tra il Brentford e i Red Devils che al momento è in dubbio. Nella stagione in corso, il record massimo di casi in una settimana era stato riscontrato ad agosto con 16 casi nell asettimana tra il 16 e il 22.