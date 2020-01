(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Prima sconfitta in Premier League, come manager dell'Everton, per Carlo Ancelotti. E' arrivata nella sfida per la 21/a giornata sul campo del Manchester City di Pep Guardiola. I Citizens hanno vinto per 2-1, con doppietta di Gabriel Jesùs. Per l'Everton rete dell'altro brasiliano Richarlison . (ANSA).