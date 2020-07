Premier: Watford retrocede, Man United in Champions

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Il Watford di Gino Pozzo perde 3-2 all'Emirates con l'Arsenal e retrocede nel Championship assieme a Bournemouth e Norwich (si salva l'Aston Villa). Manchester United in Champions grazie al successo per 2-0 sul campo del Leicester (rigore di Bruno Fernandes e gol di Lingard al 98'), mentre le Foxes chiudono al quinto posto e devono accontentarsi di un posto in Europa League. Stacca il pass per la Champions anche il Chelsea, che batte 2-0 il Wolverhampton con le reti di Mount e Giroud. Per la squadra battuta dai Blues di Lampard è solo settimo posto, mentre va in Europa League il Tottenham, che chiude sesto: così JosèMourinho chiude bene la stagione, visto che quando subentrò a Pochettino, gli Spurs erano dodicesimi. Sono questi i verdetti dell'ultima giornata di Premier League, che ha visto anche il successo del Liverpool, 3-1 in casa del Newcastle, che fa chiudere i trionfatori di questo campionato a quota 99 punti in classifica e +18 sul Manchester City. (ANSA).