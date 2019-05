Premio Gentleman 2019, incontra Romagnoli e ricevi la sua maglia

Attraverso Charity Star tutti gli appassionati di calcio possono vincere all'asta la possibilità di incontrare Alessio Romagnoli e ricevere la sua maglia autografata. Il ricavato dell'iniziativa, postata su Twitter dal Milan, verrà devoluto in beneficenza a Fondazione Milan.

Meet Alessio Romagnoli at the Gentleman's Award and get his signed jersey ️



Fai la tua offerta / Make your bid ➡️ https://t.co/gNQw2y7Tk9 pic.twitter.com/VshH7vsjf8