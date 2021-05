Premio Gentleman 2021, anche Stefano Pioli tra i candidati

Il grande giorno si avvicina. La prima edizione pensata in digitale, causa Covid, del Premio Gentleman Fair Play in programma la sera del 21 maggio, e trasmessa in diretta sul portale SportMediaset.it è pronta a svelare i primi Signori del Calcio.

Come ogni anno Lega Serie B premia il capitano dei capitani, il giocatore che si è contraddistinto per valori di lealtà e sportività e con un legame a Piermario Morosini. In questa lunga stagione, che deve ancora terminare sul campo, la scelta è ricaduta su Andrea Costa della Reggiana Calcio. Sarà quindi il capitano della Reggiana a ricevere la torretta di San Siro intitolata a Piermario Morosini compagno di tante partite.

Ma non solo. L’organizzazione con il Presidente Balata e tutta la Lega di Serie B da questa edizione speciale hanno deciso di istituire anche il Gentleman Gigi Simoni che verrà votato da tutti i Mister della Lega B e consegnato all'allenatore che incarna i valori del Rispetto, del Fair play e dell'eleganza in panchina. Un premio che riguarda tutti gli allenatori, anche quelli della Serie A. Tra i più votati in assoluto Claudio Ranieri (Sampdoria), Stefano Pioli (Milan) e Andrea Pirlo (Juventus).

Dichiara il Presidente della Lega B Mauro Balata “Sono felice che l’organizzazione del Premio Gentleman abbia costruito insieme a noi un riconoscimento per un allenatore, Gigi Simoni, che è stato un esempio per valori e stile di vita. Lo abbiamo anche ricordato durante la cerimonia di presentazione dei calendari a Pisa, perché crediamo sia un esempio per il nostro impegno quotidiano e per la nostra azione fatta di sacrificio e valorizzazione del merito’.

Dichiara l’Organizzatore Gianfranco Fasan “Siamo contenti che seppur in digitale il Premio Gentleman abbia i suoi vincitori e abbia visto una bella partecipazione di votanti.

La nuova categoria destinata all’Allenatore Gentleman dedicata a Gigi Simoni ha raccolto il favore di tutti i CT della Lega B. E’ un onore per Noi Organizzatori avere inserito una categoria che ricordasse come merita Gigi Simoni….un Signore del Calcio.”

Il 21 maggio si potranno scoprire tutti i vincitori nella nuova versione del Gala Gentleman in streaming condotto dalla collaudata coppia Giorgia Rossi e Massimo Caputi.

Il Premio Gentleman ideato dal 1996 da Gianfranco Fasan e Federico Alosi è il riconoscimento più conosciuto dedicato al Fair Play nel calcio professionistico. Dal 2014 Javier Zanetti è il Presidente Onorario.

La produzione digitale 2021 sarà realizzata da Gianfranco Fasan e Davide Scalmani.