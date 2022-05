Premio Gentleman Lady, vince Laura Giuliani: "Portare i valori del club in campo è una responsabilità importante"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La vincitrice del premio Gentleman Lady è Laura Giuliani. Queste le sue parole in occasione della premiazione: "Da calciatrice, prima di essere atleta, è importante essere persone. Portare i valori del club in campo per noi è una responsabilità importante anche per trasmetterli alle più piccole e chi si affaccia al nostro movimento".