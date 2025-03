Pres.AIA: "Vogliamo il VAR aperto a tutti. Così ci avviciniamo al Challenge"

Dal palco del Salone del CONI a Roma, dove si sta tenendo il Premio Bearzot, è intervenuto il presidente dell’AIA, Antonio Zappi. Queste le sue parole raccolte da Tuttomercatoweb.com: “La scelta per il Premio Farina è ricaduta su Andrea Colombo per qualità, stile e per la sua tempestività nell’assunzione delle decisioni. Mentre un telespettatore valuta se va presa una decisione, Andrea Colombo l’ha già presa".

Prosegue quindi così il numero uno degli arbitri italiani, introducendo un breve ventaglio di novità la cui introduzione è in cantiere: "Abbiamo intenzione di rendere il processo decisionale del VAR a disposizione di tutti, la comprensione può aiutare. Penso che questo possa essere un percorso che ci avvicina al Challenge (regola del tennis, ndr), decide l’IFAB ma siamo disponibili a qualsiasi sperimentazione”.

Conclude poi Zappi, presidente AIA, a proposito delle nuove leve: "Non è difficile il ricambio generazionale come dimostra anche la presenza di Colombo, come in ogni società c’è un cambio generazionale da fare ma abbiamo dei giovani dal grande futuro”.