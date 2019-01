Pres. Milan Club Polonia: "Con Piatek il milanismo crescerà ancora di più"

La Piatek-mania è esplosa non soltanto in Italia ma anche in Polonia, Paese di origine del centravanti milanista. La Gazzetta dello Sport ha intervistato il presidente del Milan Club Polonia, Roman Sidorowicz (si tratta del più grande gruppo di tifosi rossoneri d’Europa), il quale ha esternato tutta la sua gioia per l’esordio del connazionale: "Per noi, milanisti della Polonia che seguiamo la squadra da anni, è stata la stessa emozione dei trionfi in Champions League, di quando Maldini alzava le coppe. Oppure come la nascita di un figlio: forse è troppo? Quando guardavamo la partita nel locale ho visto gente che dopo il secondo aveva le lacrime agli occhi. Siamo fieri di avere un connazionale protagonista con la maglia rossonera. In Polonia è quasi una festa nazionale. Della partita contro il Napoli hanno parlato in tutte le televisioni e negli uffici. Ora con Piatek il “milanismo” crescerà ancora di più fino a diventare una vera mania. Dopo l’arrivo di Piatek al Milan molta più gente viene da noi e i locali sono strapieni. Possiamo finalmente sperare in qualcuno che potrà diventare leggenda rossonera. Un campione che potrà vincere tanto quanto Lewandowski in Germania. Approfitto dell’occasione per le scuse a Gigio: la situazione legata al rinnovo del contratto non era colpa sua. Ora speriamo resti a lungo in rossonero, insieme a Piatek".