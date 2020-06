Pres Pink Bari: "La Serie A Femminile non deve ripartire"

“La Serie A non deve ripartire": lapidaria e decisa Alessandra Signorile, presidente del Pink Bari Calcio Femminile, che, ai microfoni di sportdonna.it, va dritta al punto circa il futuro del campionato. Spiegando poi nel dettaglio: "Non ci sono le condizioni per riprendere il campionato e non ne faccio un discorso solo economico. Noi, come molte altre società, solo per fare un esempio, abbiamo il campo di allenamento in comune con altre squadre e non possiamo garantire l’uso esclusivo come richiederebbe il protocollo. Le atlete sono dilettanti, la normativa sui dilettanti è diversa da quelle per i professionisti e i medici non possono essere responsabili. Il protocollo, ci tengo a sottolinearlo, è sacrosanto e non chiediamo sicuramente di alleggerirlo. Il calcio femminile aveva appena iniziato ad alzare la testa, una eventuale ripresa della stagione può risultare una mossa troppo avventata e rovinare quanto di buono era stato fatto.