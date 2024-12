"Prestazione ciondolante" quella di Leao. I voti oscillano tra il 5.5 e la sufficienza

vedi letture

Il Milan vince e convince contro l'Empoli nella nebbia di San Siro. Per la prima volta in stagione i rossoneri hanno giocato da squadra, dimostrando un equilibrio che mai prima d'ora in stagione avevano mostrato. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di Rafael Leao:

La Gazzetta dello Sport 5.5: "Venti palloni persi e quattro dribbling falliti su sei: i numeri raccontano bene la sua ciondolante prestazione".

Il Corriere dello Sport 6: "C’è anche il suo zampino nell’1-0 rossonero girandosi bene in area empolese. Non la miglior partita del portoghese. Si gestisce in vista dei prossimi impegni".

Tuttosport 6: "L’inizio è incoraggiante, poi però Goglichidze gli prende le misure e lo frena. Si rivede nella ripresa col bel movimento con cui apre lo spazio al centro per Reijnders sul gol del 3-0".

Il Corriere della Sera 6: "Spinta in avvio, con un paio di zigzag ipnotici dei suoi, poi il ritmo generale scende e lui non si fa pregare, adeguandosi".

La Repubblica 6

LA PAGELLA DI LEAO A CURA DI MILANNEWS.IT

LEAO 6.5: dinamico, propositivo e voglioso. Entra, bene, nell’azione del gol di Morata dove Ismajli gli stoppa la conclusione verso la porta di Vasquez. In mezzo alla nebbia di San Siro, attiva le marce alte regalando sussulti. Bravissimo in occasione del 3-0 a portare via l’uomo a Reijnders che si trova così solo e libero di infilare Vasquez.