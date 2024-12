Prima di stasera Milan e Roma si sono sfidate altre 100 volte a San Siro

Quella di questa sera sarà la 200esima partita nella storia tra Milan e Roma in tutte le competizioni. Queste due storiche compagine italiane si sono già affrontate 100 volte a San Siro, con il bilancio complessivo che sorride a favore della formazione rossonera.

Sono infatti 52 le vittorie del Milan, l'ultima nel gennaio 2024, quando Adli, Giroud e Theo Hernandez risultarono essere decisivi ai fini dell'esonero di José Mourinho. I pareggi sono invece 25, mentre le sconfitte 23, anche questa nella passata stagione, ma non in Serie A ma in Europa League, quando nell'andata dei quarti di finale la formazione giallorossa si impose di misura grazie alla rete sugli sviluppi da corner di Mancini.