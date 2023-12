Prima gioia per Jovic, che esulta con un messaggio social

vedi letture

Finalmente è arrivata la prima gioia in rossonero per Luka Jovic. L'attaccante serbo, alla decima partita con la maglia del Milan, è riuscito infine a sbloccarsi e a farlo in una partita cruciale in cui ha trovato pure un assist. Ora Pioli, il Milan tutto e lo stesso giocatore sperano che il periodo di ambientamento sia alle spalle e che anche la testa sia sgombra da pensieri negativi.

Intanto Luka Jovic ha esultato tramite il proprio profilo social, festeggiando il primo gol con il Diavolo, sperando che sia solo il primo di una lunga serie: "Felice per questa importante vittoria e per il primo gol per questo club fantastico".